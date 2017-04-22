最激烈的生日祝福 戴佩妮整顆頭被塗滿奶油NOWnews今日新聞 (2017-04-23 18:51)
戴佩妮（Penny）22日歡度40歲生日，她在臉書上傳「慶生」照片和粉絲一同分享喜悅，不過滿臉被砸奶油的狼狽模樣讓她哭笑不得，她也幽默在文中寫下：「謝謝大家如此激烈的祝福。」
22日除了是戴佩妮生日，也是她《賊》巡迴演唱會的上海場，演唱會現場不僅愛夫西米露愛相隨隱身觀眾席，製作單位突然獻上蛋糕驚喜慶生，粉絲也將禮物捐作公益，以每筆520人民幣捐作善款，讓戴佩妮直呼這個生日禮物好有意義。
隨後，戴佩妮在臉書上自爆生日當天不想工作的原因，寫下：「不是想休息。」並附上一張滿臉奶油的狼狽模樣，暗示她不想工作的原因是擔心這樣「激烈的祝福」，引來不少粉絲跪求砸奶油影片！
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