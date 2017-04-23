大馬女神林明禎開球（1）中央社 (2017-04-23 19:10)
中華職棒23日在桃園棒球場進行中信兄弟與Lamigo桃猿的賽事，主場桃猿隊邀請「大馬女神」林明禎（圖）擔任開球嘉賓，為比賽開球。中央社記者張新偉攝 106年4月23日
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