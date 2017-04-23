林明禎完美開球 熱愛運動享受飆汗快感中央社 (2017-04-23 19:10)
女神級藝人林明禎（圖）23日晚間在桃園球場，為Lamigo桃猿開球，雖然動作卡卡，但投出完美的一球。她透露「平時非常喜歡運動，最愛飆汗的快感」。中央社記者張新偉攝 106年4月23日
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