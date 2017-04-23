好市多搶鞋像難民 網友：台灣最美風景（2）中央社 (2017-04-23 19:10)
美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，常不定時推出物超所值的名牌商品，因此擁有大批忠實消費者。日前又在中和、新莊、台中、台南等分店推出SKECHERS Stretch Fit運動鞋的特賣活動，瞬間吸引會員搶購。（翻攝自臉書）中央社記者黃麗芸傳真 106年4月23日
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