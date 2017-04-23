好市多推出運動鞋特賣活動，超優惠價格吸引搶購人潮，網友打趣形容說是「難民搶鞋」，但因消費者把鞋盒亂丟、鞋子翻得到處都是，留店員無奈整理，被網友酸是「台灣最美風景」。（翻攝自臉書）中央社記者黃麗芸傳真 106年4月23日