（中央社記者姜遠珍首爾2017年4月23日專電）儘管南韓內、外政經情勢多變，為持續促進韓客遊台灣，交通部觀光局和台灣觀光協會組成台灣觀光推廣團，今天在首爾知名景點東大門設計廣場展開Road Show，大力推廣寶島遊。



中華民國觀光產業理事長交流協會理事長蘇乾亮對中央社記者表示，首先感謝觀光局帶團到韓國來行銷，台灣觀光市場靠韓國送客實在太多了，真的很感恩、感謝。



蘇乾亮說，此次推廣台灣遊的韓國行，由釜山、大邱一路北上，今天在首爾展開Road Show，希望能再創佳績。



首爾Road Show東大門設計廣場上，台灣觀光吉祥物喔熊也現身觀光推廣現場，和前來訪問的韓國朋友合影留念，展開了良性互動。



東大門設計廣場上飄揚著台灣觀光代言人、韓流明星呂珍九在台灣拍攝的大型照片布旗，彩畫專區還為造訪的韓國小朋友的臉頰和手臂彩畫台灣喔熊和TAIWAN圖樣。



台灣觀光趣味問答區裡的主持人向大排長龍的來訪客提問有關台灣的旅遊問題，分送喔熊卡、小天燈、台灣名勝磁貼牌、鳳梨酥、芒果凍、爆漿牛軋餅，令推廣活動現場十分熱鬧。



推廣團一行21日於釜山市樂天飯店舉行雙方業者洽談推廣會，22日於大邱市推廣，吸引多家大邱觀光協會會員旅行社參與，市政府代表致詞時並表示盼雙方共同展望未來共創商機。