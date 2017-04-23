▲股利所得擬採分離分級課稅或部分免稅，為此資深分析師李永年表示，這可讓股民負擔減輕，但對成交量有沒有助益還要再觀察，因為現在「做股票太難了」！（圖／NOWnews資料照片）

國際地緣政治風險趨緩，美股反彈，亞股跟進強攻，進而帶動上周五（21日）台股在權值股和利基股的支撐下，重返9700點，守住季線，終場上漲 84.72點，收在9717.41 點作收，成交值為704.32億元。外資也由賣超轉為買超。投信業者表示，台股有望出現轉折，建議可以逢回檔布局利基股。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股這波整理從3月21日開始迄今已經邁入第21天，盤勢確實有機會出現轉折。就目前可能牽動台股盤勢的變數，他表示主要有一季度財報公布(匯損)、iPhone新機傳出延後出貨及部分新功能可能無法搭載、油價下跌、恐怖攻擊傳出、美韓空軍實戰演練、英國大選提前到6月8日以及即將登場的法國大選。

就籌碼面來說，廖哲宏指出，外資動向仍是牽動台股走勢的主要力道，根據證交所統計，近一周外資累積賣超89億元，21日單日已暫轉為買超25.17億元；至於現階段外資賣超幅度是否已接近滿足點？目前仍難斷定。但若初步從近期匯市變化等面向來看，外資要再大幅賣超的機率應不大。

廖哲宏表示，受到國內外雜音影響，近期台股維持震盪整理；不過對台股今年的基本論調仍然未變：台股iPhone 8仍是今年投資主軸，即使碰到新規格或出貨時程可能出現不如預期或遞延等雜音，仍舊不可能扭轉市場對於iPhone十周年紀念款上市的期待以及換機需求。

至於在國際地緣政治雜音方面，廖哲宏表示，今年以來，歐洲可謂政治雜音最多的區域，但反觀歐洲的基本面，經濟持續好轉，股市主旋律還是在反應成長的基調，政治雜音對市場的干擾仍有限，以此來看，投資人面對市場黑天鵝或地緣政治等雜音，反而可以把握市場震盪逢低布局的契機。

日盛小而美基金經理人趙憲成則分析，全球工業型機器人市場，及全球自動化市場規模持續增長，台灣工業機器人供應鏈可望受惠；2017至2020年全球將有62座新晶圓廠計畫投產，半導體可持續關注；iPhone 8相關新供應鏈可在第2季下旬留意布局時點。

此外，趙憲成表示，車用市場目前以新能源與大卡市場成長較大，大陸乘用車購置稅減至7.5%，預估整體車市年度仍成長，相關車用及ADAS、節能、輕量化相關的車用電子概念股可留意。