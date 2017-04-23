川普質疑暖化 華盛頓經濟會議不提氣候中央社 (2017-04-23 18:15)
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）川普政府對氣候變遷抱持懷疑態度，且可能退出2015年達成的巴黎氣候協定，為本週在華盛頓盛大舉行的經濟會議蒙上一層陰影。
法新社報導，近幾年來，經常與20國集團（G20）財金首長會議一同登場的世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）年會一再疾呼採取行動，對抗全球暖化。
然而，本週會議凸顯出川普當選美國總統後方向出現轉變，氣候已不再是一致關切的議題。
G20財長3月中旬在德國巴登巴登召開會議，美國成功讓聯合聲明中誓言對抗氣候變遷的內容予以刪除。
在21日的會後記者會上，這項曾被前總統歐巴馬政府視為至關重要的議題也幾乎被忽視。
這些日子以來，白宮質疑氣候變遷的事實，迄今也尚未排除退出巴黎氣候協定的可能性。2015年緊急協商的巴黎氣候協定旨在減少全球各國的溫室氣體排放量。（譯者：中央社劉文瑜）1060423
關鍵字：
上一則：阿里巴巴集團董事局主席馬雲
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
IPOD mp5．ipod-usb．ipod touch 64g．IPOD 手機．ipod s．iPod mini USB．IPOD 蘋果．iPod S135i．iPod mini．ipod 4G．3G iPod．IPOD 襪套．Apple iPod．IPOD 頭罩．IPOD 皮夾．apple ipod 2G．IPOD NANO 五代．IPOD EASYGO．apple ipod touch 32gb．ipod speaker．iPod Touch 4．IPOD 麵包．IPOD shuffle．denon ipod．iPod classic 160G．iPod Touch 32GB．IPOD 吉他．IPOD 錶帶．ipod touch 32G．iwatchz ipod
恐怖事情將要發生：2050年人工智慧或將超越人類智商【北京新浪網】
馬雲：我對支付寶只有一個要求【北京新浪網】
馬雲最新演講：未來30年不利用互聯網技術 比缺電更可怕【北京新浪網】
鄭永年警告：房地產存巨大泡沫 已綁架了中國經濟【北京新浪網】
富人在賣房窮人在買房，今後買什麼？它16年漲300%！【北京新浪網】