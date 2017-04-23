（中央社華盛頓22日綜合外電報導）川普政府對氣候變遷抱持懷疑態度，且可能退出2015年達成的巴黎氣候協定，為本週在華盛頓盛大舉行的經濟會議蒙上一層陰影。



法新社報導，近幾年來，經常與20國集團（G20）財金首長會議一同登場的世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）年會一再疾呼採取行動，對抗全球暖化。



然而，本週會議凸顯出川普當選美國總統後方向出現轉變，氣候已不再是一致關切的議題。



G20財長3月中旬在德國巴登巴登召開會議，美國成功讓聯合聲明中誓言對抗氣候變遷的內容予以刪除。



在21日的會後記者會上，這項曾被前總統歐巴馬政府視為至關重要的議題也幾乎被忽視。



這些日子以來，白宮質疑氣候變遷的事實，迄今也尚未排除退出巴黎氣候協定的可能性。2015年緊急協商的巴黎氣候協定旨在減少全球各國的溫室氣體排放量。（譯者：中央社劉文瑜）1060423