（中央社記者黃麗芸台北23日電）好市多推出運動鞋特賣活動，超優惠價格吸引搶購人潮，網友打趣形容說是「難民搶鞋」，但因消費者把鞋盒亂丟、鞋子翻得到處都是，留店員無奈整理，被網友酸是「台灣最美風景」。



美式賣場好市多（Costco）商品種類繁多，常不定時推出物超所值的如「極度乾燥」（SUPERDRY）等名牌商品，因此擁有大批忠實消費者。日前又在中和、新莊、台中、台南等分店推出SKECHERS Stretch Fit運動鞋的特賣活動，瞬間吸引會員搶購。



SKECHERS為美國第二大運動鞋品牌。甜心教主王心凌、人氣女星陳意涵、男星劉以豪都曾擔任台灣區代言人。



有網友在不公開的臉書粉絲團張貼多張好市多中和店、台中等店熱賣SKECHERS Stretch Fit運動鞋的照片，只見大批人潮擠滿賣場，滿地散落試穿鞋盒，畫面相當驚人，搶手情形讓網友追問，這鞋穿起來會「飛天遁地」嗎？也有網友直說是「難民搶鞋」。



其他網友回應表示，好市多售價999元，「真的很便宜」，因為專櫃售價約2500元至3000元左右、代購價也要超過1600元，所以才造成這麼多人搶購，但重點是「買不到」。



不過，有網友貼出昨晚7時的新莊店照片指出，令人傻眼的是搶貨的人都不管公德心，鞋盒亂丟、鞋子翻得到處都是、尺碼內外也不同，店員等人群散去，一個人去確認還裝在鞋盒的鞋子尺碼和外頭標示一樣及將四散的鞋子歸回鞋盒，「看起來真的很無奈」。



網友則留言回應，「真心覺得如果詳想看各種人性醜陋面，來趟好市多」，對「台灣最美麗的風景」搖頭。



此外，有網友指出，這款鞋CP值很高、很好走，好穿不騙，儼然已成國民鞋；還有人說自己就是穿這款鞋完成半馬賽。



持反對意見網友也不少，有人說「外型超醜」、「老實講也只有鞋底很軟，並沒很好穿」，還有人說這款鞋太輕加上施力錯誤，他穿久腳都要廢了；曾買過的網友還提醒，若沒穿襪就穿這款鞋，腳還會變臭，要大家注意。1060423