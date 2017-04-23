▲《舒子晨Nikita》超激寫真全記錄新書簽名會 。（圖／記者林柏年攝，2017.4.23）

舒子晨（Nikita）今（23）日舉辦新書簽名會，首次發行寫真書的她，大膽挑戰尺度，在海邊幾近全裸上演鋼管秀。舉辦簽書會這天現場擠滿粉絲，甚至有香港粉絲跨海追星，而好友茵茵、夏語心神祕現身，讓舒子晨又驚又喜，身為舒子晨室友的夏語心更說：「為了不被發現，害我這幾天都要迴避她（舒子晨）的眼神。」

▲▼茵茵（左起）、舒子晨、夏語心三姝合體。（圖／記者林柏年攝，2017.4.23）

舒子晨和茵茵、夏語心3人時常發布跳舞影片，深受網友喜愛，舒子晨此次發行寫真集是3人中的首位，被問到下次換誰發寫真？茵茵說希望3人能合體發一本，好交情顯而易見。而這次寫真集一刷版本全數售完，已經印製再版，舒子晨說目標賣到1萬本，也談到此次拍攝寫真集，本身身材勻稱的她沒有刻意減重，但還是有避免吃太油、太甜的東西。

為了拍攝唯美性感的照片，很多造型幾乎不能做防護措施，像是封面照片為了若隱若現露出屁屁，舒子晨自爆根本是「下半身全裸」，蹲在滿是雜草和螞蟻的草地，讓她直呼：「害怕屁屁被螞蟻咬！」

不過舒子晨也坦言拍攝期間，很擔心拍不好讓她壓力很大，並解釋因為不僅是在台灣拍攝，還整組人移師到沖繩，讓她心情更是緊張，曾經趁攝影師換鏡頭的空檔趴著爆哭2、3分鐘，梳化人員還上前幫她補妝，讓她猜測應該只有梳化人員發現，結果一旁經紀人大喊：「大家都有看到！」讓舒子晨害羞哭笑不得。

▲舒子晨不僅性感也展露可愛的一面。（圖／記者林柏年攝，2017.4.23）

▲舒子晨身穿白色連身裙，深V領口小露性感。（圖／記者林柏年攝，2017.4.23）

▲舒子晨簽書會大談性感部位。（圖／記者林柏年攝，2017.4.23）

▲舒子晨拍攝封面擔心屁屁被螞蟻咬傷。(圖／尖端出版，2017.04.23)