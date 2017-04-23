【台灣醒報記者吳宇涵台北報導】身穿圓點小洋裝，甫出場歌迷尖叫聲便隨之四起，睽違3年，「靈魂歌姬」家家(紀家盈)推出全新第3張專輯《還是想念》，23日下午在Legacy Taipei 音樂展演空間開唱，一開口便是高亢激昂、充滿爆發力和穿透力的歌聲，24首膾炙人口的歌曲讓現場歌迷聽得如癡如醉。

「大家都知道家家會唱歌，但都不知道家家也會寫歌，對嗎？」家家開玩笑地詢問台下歌迷，歌迷也大聲回應，「對！」因此，家家這次也特別帶來前兩張專輯當中的創作歌曲《淚滴》、《花火季》和《也許，也許你愛我》等，提醒大家，她其實也是個創作才女。

唱遍所有情歌，家家總是在歌聲中把現代男女愛情中酸甜苦辣表現得淋漓盡致，在演場會上也被現身擔任演出嘉賓的音樂夥伴─HUSH問到感情事，家家也好奇自問，「請問我身邊已經出現那個『對的人』了嗎？」，精通塔羅牌的HUSH也現場為家家解惑。

除了一連串觸動心弦的情歌外，家家也帶來了一首首活潑輕快的歌曲，如《我愛你》、《Hey》等，展現俏皮的一面。