冰箱異味剋星 家事達人指2要點3法寶中央社 (2017-04-23 17:50)
打開冰箱門卻飄出陣陣異味，食慾都消退一半，家事達人王麗瑛指出，只要掌握好「食物管理」及「冰箱清潔」兩個要點，另外加上咖啡渣、檸檬和茶葉三法寶，即可有效除臭。中央社記者黃麗芸攝 106年4月23日
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