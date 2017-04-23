燒燙傷意外頻傳 善用保險分散風險 並檢視保障內容NOWnews今日新聞 (2017-04-23 17:28)
近年來燒燙意外頻傳，從八仙塵爆到近期六輕工業區的氣爆，再再顯示燒燙傷發生的機率與嚴重性。壽險業者提醒，燒燙傷治療與復健期間漫長，而且醫療費用往往超出其他意外傷害，一旦有家人意外受傷，很容易衍生出後續醫療費用、照護人力等問題，因此，民眾應檢視自身保險是否涵蓋燒燙傷給付。
根據兒童燙傷基金會統計，兒童容易燒燙傷的地點往往集中在廚房和浴室等場所，像是熱湯、熱水壼或是洗澡水，只要一時大意就會成為燒燙傷的根源。成年人的燒燙傷則常常發生於工作場所或戶外，其中又以火焰燒傷、電傷或化學傷最多。
元大人壽指出，燒燙傷治療與復健期間漫長，且醫療費用往往超出其他意外傷害，一旦有家人意外受傷，很容易衍生出後續醫療費用、照護人力等問題，根據健保署統計，燒燙傷患者平均住院天數長達13天，平均醫療費一個人大約9.6萬元，而且患者若是「多處燒傷」平均費用更高達29萬元，對家人在經濟與精神上都將造成負擔。
因此，元大人壽表示，民眾除了應時時保持安全的居家與工作環境外，也需提前建構足額、完整的保障，才能在意外發生時將傷害降到最低，尤其燒燙傷不僅復健過程辛苦，醫療費用更是不容小覷，因此，建議民眾應檢視自身保險是否涵蓋燒燙傷給付。
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