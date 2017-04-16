▲《富錦街-這條街上的那些故事》徐韜、何美、高雋雅、森竣、連俞涵、妞妞 。（圖／記者林柏年攝，2017.4.16）

酷瞧首部原創自製網路劇《富錦街-這條街上的那些故事》，主演連俞涵、森竣、高雋雅、妞妞、何美、徐韜日前重返校園，拍攝串聯彼此生命軌跡的青春歲月，眾人也分享青澀學生時期的戀愛經驗，連俞涵笑說自己對戀愛電波反應慢半拍，而超級放電機森竣則是靠著一手好廚藝和體貼個性，甜蜜追到「完成全部程序」的初戀。

常在片場「秒睡」的連俞涵，笑說自己的學生時期也是有空就睡覺，「學生是一個很早起的職業，還要考試，下課當然就是要看書和睡覺啊！」她自嘲對戀愛電波慢很多拍，連曖昧都不曾有過，有次在畢業多年的同學聚會上，男同學大膽表白：「其實學生時代我一直很喜歡妳！」她當場傻眼反問什麼時後的事？讓男生哭笑不得。直率的她表示，「曖昧太微妙了！我自己不太會察覺到。」趣虧：「我太活在自己的世界裡了啦！」

▲連俞涵對戀愛電波反應慢半拍，笑稱學生時期都在看書、睡覺。（圖／記者林柏年攝）

對於曖昧不易察覺，連俞涵連喜歡一個人也是靜悄悄地，「自己的感情自己知道就好」，認為「很多時候我們喜歡一個人，是喜歡他在自己想像中的樣子」，因此面對喜歡的對象不一定要告白，會選擇「不打擾的喜歡」，「我可以把最喜歡的樣子存在心裡，每天只要能看見他就很幸福了，這也是一種很美的回憶啊！」

▲超級放電機森竣體貼又有一身好廚藝，根本天菜男神 。（圖／記者林柏年攝，2017.4.16）

相較於連俞涵「不打擾的喜歡」，超級放電機森竣則是從小桃花不斷，最浪漫的回憶是13歲時和女生一起撐著芭蕉葉躲雨，「那個場景好像偶像劇！」從國小就開始學習做飯的他，練就一身好廚藝，17歲時靠著親手做的蛋糕，甜蜜追到初戀女友。被追問13歲一起躲雨的不算初戀媽？他臉紅表示13歲時是「純純的愛」，而17歲時的女友才是真正「完成全部程序」的初戀！

▲高雋雅個性活潑，但對感情卻極為內斂踏實。（圖／記者林柏年攝，2017.4.16）

高雋雅在劇中個性張揚，但私下對感情極為內斂，絕不輕信花言巧語，「我是腳踏實地型的，吃務實那套！一定要相處過後才能進入戀愛階段。」而媽媽柴智屏完全尊重她的選擇，「她知道我的個性，而且每次的戀愛對象我都一定會介紹給她認識，無論那段關係是好或壞，她認為都是一個成長的經驗，所已會放手讓我自己去闖，讓我學會對自己的選擇負責。」

▲高雋雅（左起）、森竣、連俞涵三人在劇中有著曖昧情誼。（圖／記者林柏年攝，2017.4.16）

▲《富錦街-這條街上的那些故事》主演群重返校園，演繹串起彼此生命的青春歲月。（圖／記者林柏年攝，2017.4.16）