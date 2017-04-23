（中央社記者吳協昌、陳渝涵台北23日電）藝人小8、紀培慧與導演葉天倫今天出席同志電影特映會，紀培慧當場「撩妹」，侵略性眼神讓小8大呼好久沒怦然心動；葉天倫則表示，持續幫豬哥亮追討電影尾款。



藝人小8（張允曦）、紀培慧與導演葉天倫下午在台北出席電影「出櫃父母在偶家」特映會。3人支持婚姻平權，紀培慧雖曾與名模蔡淑臻在戲劇有女女激吻，但仍多演暗戀、被動角色，笑說也想嘗試「開發其他女生」。



先前出席同志活動，表示願挑戰相關角色的小8，笑回「那我就演被開發者」。現場被拱湊一對，紀培慧入戲將小8拉入懷中，帥氣舉動讓後者瞬間害臊，直呼「你們都不在我的視角，不知道她眼神多認真、有侵略性」，坦言好久沒如此怦然心動；紀培慧笑說「第一次這樣靠近女孩子，看來我還滿有這方面魅力」。



導演葉天倫之前拍電影「雞排英雄」，其中一演員是跨性別者，當時還未做變性手術，近來劇組聚餐，該演員已是女兒身，「她把自己變性過程講得好好笑，但其實她所走的路非常辛苦」；小8也盼以後不必再「特地」出席同志活動，「希望這議題不再是個議題，而是很平常、理所當然的事」。



問及藝人豬哥亮近況，葉天倫直說聯絡不上對方，但希望他身體健康，對於曾表示豬哥亮請他代追電影「大釣哥」尾款一事，葉天倫稱「有啦，有用電話聯絡」簡略帶過。1060423