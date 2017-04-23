食藥署再追67家通路 未新增問題蛋品中央社 (2017-04-23 16:40)
（中央社記者張茗喧台北2017年4月23日電）戴奧辛蛋延燒，食藥署表示，截至昨天下午共下架6785公斤蛋品，今天再追查67家雞蛋盤商、雜貨店、餐廳等，未新增問題蛋品，強調明天會確認稽查期限，以及下一步要做什麼。
衛福部食藥署21日指出，國內首度驗出雞蛋的戴奧辛超標，疑來自苗栗縣的合成批發行，追查出上游來源疑是彰化縣的駿億、鴻彰及財源等3家蛋雞場，已要求業者於22日下午3時前通通預防性下架。
食藥署食品組副組長許朝凱今天表示，食藥署截至昨天傍晚5時，共清查621家次、下架6785公斤雞蛋，今天地方衛生單位再追查67家盤商以及雜貨店、餐廳等下游業者，並未發現新的問題雞蛋。
根據食藥署資料顯示，截至今天下午2時，衛生單位累計出動130人次，清查688家次，預防性下架雞蛋數量約為6785公斤。
許朝凱說，明天將與環保署、農委會等召開跨部會會議，確認將稽查到何時以及階段性任務是否完成，並掌握各單位工作目前進度報告，同時確定下一步要啟動哪些措施，釐清污染源並保障民眾食品安全。
食藥署表示，食品業者如仍持續使用這3家蛋雞場及其下游4家盤商所有的雞蛋，將依食品安全衛生管理法規定處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。1060423
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