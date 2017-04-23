汽機車零配件聯展豐收 國外買主首破7千中央社 (2017-04-23 16:38)
（中央社記者黃麗芸台北23日電）2017年台北國際汽機車暨零配件四聯展落幕，貿協表示，今年由智慧與新能源車輛引領潮流，國外買主首度突破7000名，連亞馬遜全球開店業務美國代表也首度前來參觀。
主辦單位中華民國對外貿易發展協會今天表示，2017年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」、「台灣國際電動車展」及「台灣國際機車產業展」接連在22日及23日閉幕，共吸引來自129國、7037名國外買主參觀。
其中，前10大來源國（包括地區）依序為日本、中國大陸、美國、馬來西亞、泰國、韓國、香港、新加坡、菲律賓與印尼。
貿協指出，本屆台北國際汽車零配件等四項聯展最大亮點，包括有「智慧車輛」與「新能源」，許多參展廠商都推出提升安全駕駛、智慧功能輔助、提高效能與節能的產品與技術，像是結合手機APP與車聯網技術以掌控油壓避震、胎壓偵測、引擎轉速與溫度等車況，有效提升行車安全。
同時，也有藉由多項輔助系統與器材提供駕駛全面資訊，例如即時路況和周遭障礙警示等。
貿協表示，由於台灣所生產的汽車零配件具高品質，四聯展向來吸引許多國外優質買主前來參觀，今年就連亞馬遜（Amazon）全球開店業務美國代表也首度前來，希望尋求台灣合作對象；日本PANASONIC、TOYOTA、MAZDA和NISSAN等車廠也派員前來了解台灣車用電子新產品現況，以評估未來採購需求。1060423
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