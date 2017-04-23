▲資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺（左）指出，印尼銀行業對成長前景樂觀，不過其信用風險的也有極大隱憂。（圖／NOWnews資料照）

會計師事務所日前公布「2017印尼銀行調查報告」，根據調查顯示，約95%的受訪者認為印尼是東南亞最具吸引力的市場，且促成此吸引力的因素是因為印尼銀行的低滲透率造就潛在上漲空間。不過資深會計師提醒投資者，要注意其信用風險。

資誠會計師事務所日前發表「資誠2017印尼銀行調查報告」，資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長吳偉臺指出，印尼銀行業對成長前景樂觀，不過其信用風險也有其隱憂。

根據報告指出，高達81%的印尼銀行業者預測市場狀況將於2017年改善。吳偉臺認為，84%的企業傾向在未來18個月內對科技化轉型進行投資，原因就是補足印尼還欠缺的風險管理上，但各銀行在金融科技的投資完成後，對印尼相關市場會是一大強心針。

吳偉臺表示，在經過信用風險上升的挑戰2年後，63%的印尼受訪者認為市場情況已有所改善，75%的當地銀行受訪者也持相同意見，表示印尼人其實在風險管理上有逐年改善，且持續在實行。

不過吳偉臺也認為，印尼銀行業者必須了解對於擁有擴張的分行網絡及規模經濟的大型國有銀行，與私人本地銀行和外資銀行觀點之間的主要差異，儘管不良債權整體預計在2017年下降，但信用風險的敏感度自2010年以來，現今為最高的水平狀態。

「資誠2017印尼銀行調查報告」受訪者為印尼78位來自於58個不同銀行的管理階層人士，占全印尼銀行資產業的87%。