紀培慧迷倒小8 葉天倫續為豬哥亮追款中央社 (2017-04-23 16:50)
藝人小8（右）、紀培慧（左）與導演葉天倫（中）23日出席同志電影特映會，紀培慧當場「撩妹」，侵略性眼神讓小8大呼好久沒怦然心動；葉天倫則表示，持續幫豬哥亮追討電影尾款。中央社實習記者陳渝涵攝 106年4月23日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
煎餅鏟．CJ 煎餅粉．海苔煎餅．煎餅 400G．韓式煎餅粉．煎餅 芝麻．小煎餅．牛奶 煎餅．糖漿煎餅．CJ 韓式煎餅粉．花生煎餅．牛奶煎餅．義美煎餅．義美 杏仁 煎餅．松風煎餅．義美 煎餅 杏仁．華珍 煎餅．蔥餡煎餅．義美 煎餅 海苔．煎餅粉．義美 狀元煎餅．義美海苔煎餅．糖漿 煎餅．mit 煎餅．巧克力煎餅．荷蘭煎餅．荷蘭傳統煎餅．紅豆煎餅．連得堂 煎餅．手工煎餅
曾入圍最醜女明星 玫熹如今事業愛情兩得意【NOWnews今日新聞】
林瑞陽帥兒曝光 爆肌勇闖大陸歌唱比賽【NOWnews今日新聞】
網紅「自導自演」曬恩愛 唐禹哲：P圖水平要加強【NOWnews今日新聞】
夏于喬將出席2017曼黛瑪璉新品發表會【大成報】
驚【NOWnews今日新聞】