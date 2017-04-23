藝人小8（右）、紀培慧（左）與導演葉天倫（中）23日出席同志電影特映會，紀培慧當場「撩妹」，侵略性眼神讓小8大呼好久沒怦然心動；葉天倫則表示，持續幫豬哥亮追討電影尾款。中央社實習記者陳渝涵攝 106年4月23日