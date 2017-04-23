作者：鄭寧

（圖片來源為Avatar粉絲專頁）

2009年，由大導演詹姆斯卡麥隆撰寫劇本及執導的科幻電影《阿凡達》上映後，當時所利用的3D的技術掀起全球3D電影狂潮，更創下了全球影史上票房冠軍。而粉絲等待續集多年，但導演自我要求甚高，上映時間也不斷延期，昨晚《阿凡達》官方臉書也終於公布了續集上映日期。

根據外媒報導，先前雪歌妮薇佛就已親口證實阿凡達續集將於今年秋天開拍，也透露演員已經開始進行訓練，再度掀起《阿凡達》話題。

而「Avatar」臉書也於昨晚貼文表示，《阿凡達》將推出四部續集，並分別於2020年12月18日、2021年12月17日、2024年12月20日，以及2025年12月19日上映，等於結局得再等上八年，讓粉絲直呼「還要等好久！」

（圖片來源為Avatar粉絲專頁）

《阿凡達》臉書貼文一出也立刻湧進許多粉絲留言，有不少粉絲直言到時候再上映，可能已經沒有這麼多人有興趣，甚至開玩笑稱不知道自己是否還在世上，不過也有力挺的粉絲還是相信等待如此久是值得的，也期待導演能夠帶給他們更多更精彩的《阿凡達》。