作者：專欄作家林之晨

（圖片來源為Pixabay）

我們輔導學生做學期專題時，會去鼓勵他們思考，他們的專題，能為他們的社區、城市，乃至於世界帶來什麼樣的 Impact。

Caitlyn Herman, Summit Shasta 中學校長

本週我的艾森豪獎學金之旅來到了第四站 ─ 矽谷。雖然已經參訪過無數次，但矽谷從不曾停止給我驚喜。

這次讓我印象最深的，除了 F8 第二天 Keynote 的眾多未來科技，就是去參觀 Chan Zuckerberg Initiative 支持的 Summit Shasta 中學時，他們校長 Caitlyn Herman 在簡報中所講的這句話 [1]。

Impact 的巧妙

Impact 這個字大約是 2013 起，漸漸在矽谷流行起來。記得當時我們拜訪 Facebook，他們的同仁就分享，在 Facebook 的績效考核中，不是問你為公司寫了多少行程式、帶入多少業績，而是問你過去這段時間，創造了多少 Impact，未來又計劃如何增加你的 Impact。

我覺得這是一個很精妙的字，因為 Impact 並沒有明確的定義，所以它迫使每個人去思考，到底想要把世界推向哪個方向。與之前流行的 Change 相比，Impact 多出了程度上的門檻。Change 可大可小，但 Impact 勢必是大的，換言之，Impact = Big Change。

因此，鼓勵同仁思考創造出什麼 Impact，等於鼓勵大家理解公司的大目標，找到它與自己個人目標的交集，再朝著這個交集推動最大的正向改變。

想不到事隔幾年，Impact 這個字已經下放到中學教育。我覺得這是意義重大的，因為它會培養中學生去思考社會如何更好，而他又如何帶頭推動，久而久之，會教出更多的改革者，而不是盲從者。

這，我認為是台灣亟需的。

所以，除了把 AppWorks 的年度活動命名為 IMPACT，我想我應該要更積極去推動大家多去思考自己創造的 Impact。

AppWorks 創業者的 Impact

坐而言不如起而行，我昨天立刻問了 AppWorks 創業者們，他們創業想造成的 Impact 是什麼？他們給我的答案相當多元，但都表達了他們的價值觀，許多也提到了目標的範圍與改變幅度。

型男保養品牌 UNICORN (AW#9) 創辦人施凱鈞

我創辦 UNICORN，想把台灣的保養文化透過網路銷售到世界各地。台灣有著很好的生產製造技術，透過網路將品牌形象塑造到每個人的螢幕前，讓每一個消費者可以透過網路選購、快速的物流服務與精緻的包裝，享受到尊貴的體驗。

電子報發送服務 電子豹 (AW#4) 創辦人張國基

我創立電子豹是希望能證明台灣的軟體公司也能在世界的舞台上佔有一席之地，成為知名的成功案例，讓「程式寫的好，要飯要到老」這句話從台灣消失。

社群行銷服務商 ComHere (AW#5) 創辦人邱永龍

我創造 ComHere , 目的在減少中小企業投入社群行銷的門檻，讓台灣的中小企業可以在無痛的情況下，使用較少預算就開始使用 Facebook 這個平台進行行銷宣傳。

婚禮入口網 WeddingDay (AW#6) 創辦人鍾尚志

我們創辦 WeddingDay 是希望所有新娘準備婚禮時不再慌張，都能夠更優雅的結婚。

場地租用入口 Pickone (AW#9) 創辦人張雲淞

我創辦 Pickone 是想要深化人事物與空間的連結，讓每個「人」在做不同的「事」都可以有個最好的「地方」，讓空間成為這些人事物進行時，穩定且厚實的基礎。另外一個希望，是在都市化所帶來的高房價高租金的現況下，大眾可以有不同的租賃選項，讓更多人可以用較便宜且簡單的短租來做不同的嘗試。

看劇平台 CHOCO TV (AW#2) 創辦人劉于遜

我創辦 CHOCO TV，希望台灣影視新媒體有本土強大的戰隊，讓台灣的觀眾有來自全世界和在地更多元的收視選擇，讓新世代的影視創作者仍可以持續懷抱創作動能和夢想！

180 度倒車相機 MasVidia (AW#8) 創辦人秦祖敬

我創辦 MasVidia，希望增加行車安全，減少更多倒車時所造成的傷亡，減少鈑金費用的支出！希望未來可以在行車與居家安全上做出更多更多元保護生命安全的產品，降低許多不小心與不經意所造成的遺憾！

麥片電商 早餐吃麥片 (AW#4) 創辦人巫宗融

我創辦早餐吃麥片，希望針對新一代的消費族群，提供適合他們消費習慣的通路及產品，好的品質、平實的價格，打通過去通路、產品、消費者三者之間的界線，同時打造一個可走向國際的台灣公司。

文創市集 Fandora 與寵物電商 毛孩市集 (AW#3) 創辦人蘇晏良

我創辦 Fandora Shop 讓要躲在棉被裡畫插畫的故事消失，讓畫插畫也可以是是一份體面的工作。創辦毛孩市集要使整個行業供應到消費者都更資訊化。

經營零食電商 甘仔店 的 JumpLife (AW#5) 創辦人潘鎮帆

我創辦 JumpLife 希望透過技術去改善自己和周遭人的生活，為大家帶來快樂的生活體驗。 最終想證明台灣團隊絕對可以做出有世界競爭力的網路服務。

看影片學英文服務 VoiceTube (AW#7) 創辦人詹益維

我創辦 VoiceTube 想要讓語言學習有更多的可能性， 讓語言與知識的學習是能同時並進的，進而讓人與人有更多的連結。

Impact 的 Impact

我想，為了回答我這個問題，他們一定好好思考了正在創造的 Impact，因此又把自己在追求的大目標，想得更清楚。更重要的，這個練習一定影響了他們中的某些人，稍稍調整了工作內容，把注意力更集中可以達到大目標的事情上。

換言之，如果我們一直問自己、問身邊的人這個問題，那麼大家就會更趨向去創造對社會最大、最好的轉變，而社會也就真的會因此進步更快些。[2]

想想，光是多用一個字，就會產生力量，這的確是很有 Impact 的事情，也難怪它在矽谷這麼快蔓延開來。

你呢？你創業想給世界的 Impact 又是什麼？