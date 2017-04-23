▲蕭敬騰演唱〈一起搖擺〉，展現十足搖滾魂。（圖／翻攝自愛奇藝，2017.04.23）

大陸歌唱節目《歌手2017》冠軍賽於上周結束，本周則找來過往唱將聚首，準備大飽歌迷耳福。金曲歌王蕭敬騰率領「獅子合唱團」演唱汪峰的〈一起搖擺〉，以搖滾狂野的嗓音展現舞台魅力，迷倒不少粉絲！

蕭敬騰所帶領的「獅子合唱團」從出賽以來好評不斷，團員的率性風格搭配蕭敬騰渾厚的歌聲，更迅速累積超高人氣。蕭敬騰在《歌手》巔峰會選唱汪峰〈一起搖擺〉，穿著黑色皮衣的他以高音嘶吼揭開序幕，配合歌曲的節奏更大秀俏皮舞姿，氣氛相當歡樂。不僅台下觀眾被「蕭氏搖滾」的魅力迷惑，雙手跟著一起打節拍，連李玟及林憶蓮等其他歌手，也在休息室一同搖擺，可見得蕭敬騰的舞台魅力連專業歌手也無法抵抗！

蕭敬騰演唱〈一起搖擺〉將編曲加入更多豐富的元素，使整首歌聽起來不這麼冷冽反倒多了溫度，讓這首〈一起搖擺〉徹底展現出極致搖滾魂，如同在石縫中的小草，堅毅地展現出強韌的生命力。蕭敬騰即使在《歌手》比賽結束後，依舊用盡全力出征，使出驚人爆發力，讓人回味無窮！

▲蕭敬騰演唱〈一起搖擺〉，展現十足搖滾魂。（圖／翻攝自愛奇藝，2017.04.23）