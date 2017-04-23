▲飛飛晚上不睡覺從櫃子拿出尿布灑滿床，讓黑人相當崩潰。（圖／翻攝自陳建州臉書，2017.04.23）

陳建州（黑人）在臉書透露因保母小亨堡放假，以及妻子范瑋琪（范范）出門看演唱會不在家，所以他負責哄雙胞胎兒子飛飛、翔翔睡覺，但兩兄弟喝完奶後不願睡覺，反倒拿出尿布堆滿床，讓黑人直呼崩潰！

陳建州與范范婚後生下一對雙胞胎萌娃，可愛的模樣備受外界關注。陳建州日前PO出哄兒子們睡覺影片，只見飛飛從櫃子裡將尿布一直拿出來，而翔翔則是把尿布拿回去，黑人則笑說：「傻眼的是兩兄弟不睡，玩一個把尿布拿出來、一個放回去的遊戲！」雖然兒子的行徑讓他很崩潰，但面對這甜蜜的負荷，黑人則笑說：「還是覺得很幸福！」

不少網友看見飛飛、翔翔兩人「互補」的行為直誇超可愛！有網友笑說：「這是個整爸爸的夜晚。」也有網友表示：「媽媽回來應該會發飆！」更有網友歪樓表示：「整個影片光聽飛飛的NO就可愛死了！」

▲飛飛晚上不睡覺從櫃子拿出尿布灑滿床，翔翔則是淡定將尿布拿回去，一來一往相當可愛。（圖／翻攝自陳建州臉書，2017.04.23）