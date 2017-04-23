給聽眾最好節目聲音 李季準一度拒醫中央社 (2017-04-23 15:30)
資深廣播人李季準辭世，享壽74歲。大女兒李芳宜（圖）23日淚憶父親製作節目要求十分高，要給聽眾最好的節目，為保住渾厚磁性聲音，一度拒絕醫治扁桃腺癌。中央社記者陳朝福高雄攝 106年4月23日
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