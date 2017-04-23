慟／《凌凌漆》男星過世 曾守明享年58歲NOWnews今日新聞 (2017-04-23 15:12)
曾在電影《凌凌漆大戰金鎗客》裡飾演周星馳同鄉的香港老演員曾守明，今（23）日傳出在台上突然陷入昏厥，經搶救後依然不治，享年僅58歲。他曾透露自己有心臟疾病，開刀治療後一度暴瘦，之後經調養才回復正常體重，如今突然離世，讓演藝圈好友難過不已。
對於曾守明離世，香港電視台也證實消息，強調會給予家屬一切需要的幫助。曾守明出道31年，是演員訓練班出身，與鄭伊健、黃澤鋒、謝天華等人是同期生。他常在戲中演出與警察有關的角色，戲外不只加入過皇家香港軍團，還投考香港輔助警察隊，成為輔警，直到2013年才退休，曾獲頒由香港特別行政區頒授「香港輔助警察長期服務獎章」。兩個月前，曾守明出席魯芬葬禮時，還難過落下男兒淚，沒想到今日也突然離世，讓人不勝唏噓。
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