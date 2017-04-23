▲吳宗憲（右）講話誇張，連女兒Sandy都有點不太相信。（圖／中天，2017.04.23）

中天綜合台《小明星大跟班》最新一集，將播出「航空公司說清楚！這些事情乘客永遠不明白！」主題，並邀請藝人Paul、林韋君、黃喬歆、小Call，以及多位航空從業人員，上節目探討近日美聯航空事件的新聞話題。

現場來賓們針對航空事件發問以及評論，當大家還未討論出個結果時，吳宗憲（憲哥）突然跳出來大膽預測，此事件美聯航空賠償金會是天文數字，他說：「因為對方有受傷，血流如注，基本上會落在2500到3000萬美金，大概9億台幣。」憲哥自認此預測，是根據先前的案例來算的，還開玩笑稱：「我這等於是變向鼓勵大家多搭聯航！」

此外，小Call也在節目中抱怨，曾在飛機上睡了3個小時，起來發現還在原地，讓她感到錯愕，憲哥則認為等3個小時不算什麼，他常常當空中飛人，曾在7、8月颱風季，飛了16趟總共delay 40個鐘頭，還笑稱：「不是delay根本是在滴淚！」

▲現場來賓一起分享自己的搭機經驗。（左起）小Call、黃喬歆、林韋君、Paul。（圖／中天，2017.04.23）吳宗憲

憲哥最後還分享誇張的轉機經歷，他到美國拉斯維加斯作秀完後，趕不上國際航班，老闆直接開私人小飛機，載他去國際機場，憲哥表示：「對方直接穿越停機坪，飛機停在我要搭的中國國際航空門口。」飛機上所有人看著憲哥從小飛機下來，直接去坐大飛機，誇張的經歷讓在場來賓都難以置信，連Sandy聽到都說：「真的假的，現在開始懷疑我的人生，哪個部分是真的？」憲哥則發誓：「騙人是小狗！」