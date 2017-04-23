李季準辭世 小兒子祭拜中央社 (2017-04-23 14:30)
資深廣播人李季準辭世，享壽74歲。家屬23日在高雄市殯儀館忙著布置靈堂等事宜，小兒子李孟孜（前）祭拜。中央社記者陳朝福高雄攝 106年4月23日
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