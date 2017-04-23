（中央社記者陳朝福高雄23日電）資深廣播人李季準22日辭世，享壽74歲。大女兒李芳宜今天淚憶父親的生活態度嚴謹，製作節目的要求十分高，要給聽眾最好的節目，為保住渾厚磁性聲音，一度拒絕醫治扁桃腺癌。



李季準於4年前遷居高雄市養病，小兒子李孟孜和李芳宜等人上午都到高雄市殯儀館忙著布置父親靈堂等相關事宜，另兩名女兒也自美國趕回台灣奔喪。



李芳宜表示，父親昨晚在前鎮區家中安詳辭世，他因罹患阿茲海默症，咳嗽咳不出痰，感染肺炎，今年農曆過年以來4次進出醫院加護病房，家屬都已有心理準備，但媽媽和兒女們仍相當不捨。



李芳宜表示，父親的生活態度嚴謹，製作節目的要求十分高，要給聽眾最好的節目，為保住渾厚磁性聲音，聽到醫療會影響口水分泌和聲音，一度拒絕醫治扁桃腺癌。



父親的生活態度嚴謹，讓李芳宜印象十分深刻，她舉例說，有一次跟朋友講完電話後道「bye bye」，等她掛掉電話，父親立即糾正表示為何不說「再見」。



中廣1975年成立調頻台，李季準的節目「知性時間」和「感性時間」吸引不少聽眾，他的開場白「歡迎收聽李季準的感性時間」也成為聽友心目中的經典，他曾獲3次廣播金鐘獎、2次電視金鐘獎肯定。



李季準家屬正忙著布置靈堂等相關事宜，預定於5月7日舉行家祭和公祭。1060423