影／溫柔不失堅毅 林憶蓮「小情歌」永留觀眾心NOWnews今日新聞 (2017-04-23 13:36)
大陸節目《歌手2017》決賽上星期落幕，昨（22）日晚間舉辦巔峰會，歷任大咖，像是李玟、韓紅等人都現身，讓觀眾大飽耳福。奪下冠軍的林憶蓮也帶來蘇打綠的〈小情歌〉，獨特的「蓮式唱腔」，讓所有人都忍不住跟著音樂輕輕揮動雙手。
林憶蓮穿著白色斜肩上衣搭配牛仔褲登場，帥氣中帶點性感。她一開口，特別的咬字就吸引全場目光，與青峰的柔美不同。林憶蓮溫柔的嗓音不失力量，才以為是呢喃，之後又轉為充滿力量的吶喊，充滿變化的歌聲，讓全場聽得如癡如醉。
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