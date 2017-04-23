李季準辭世 預定5/7家祭公祭中央社 (2017-04-23 12:45)
（中央社記者陳朝福高雄23日電）資深廣播人李季準4月22日晚間辭世，享壽74歲。家屬今天在高雄市殯儀館忙著布置靈堂等事宜，預定於5月7日舉行家祭和公祭。
李季準於4年前遷居高雄市養病，他的大女兒李芳宜和小兒子等人，上午都到高雄市殯儀館忙著布置父親靈堂等相關事宜。
李芳宜表示，父親的家祭和公祭，預定於5月7日舉行。
中廣1975年成立調頻台，李季準的節目「知性時間」和「感性時間」吸引不少聽眾，他的開場白「歡迎收聽李季準的感性時間」也成為聽友心目中的經典，他曾獲3次廣播金鐘獎、2次電視金鐘獎肯定。1060423
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