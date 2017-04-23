▲有大陸資深製作人爆料，Angelababy將於本月25日錄製 《奔跑吧》。（圖／翻攝自微博，2017.04.23）

女星Angelababy（楊穎）日前產下兒子「小海綿」，之後為產後休養以及照顧小孩暫時告別主持節目《奔跑吧》。近日有匿名資深製作人在微博透露，Angelababy將在本月25日回歸，讓不少粉絲都相當期待。

Angelababy日前在《奔跑吧》以影片的方式現身，其中她細心抱著兒子的模樣，散發出濃濃母愛，與平常女漢子的形象完全不同，不少粉絲更是敲碗期待Angelababy能早日重回節目！近日在微博有匿名資深製作人透露，《奔跑吧》將在25日開發布會，為的就是要慶祝Angelababy回歸，更說「發布會完畢，就馬上錄製！」看來粉絲想要看到Angelababy抱著小海綿，在節目一起與大家同樂的畫面已經不遠了！

▲大陸資深綜藝節目製作人在微博透露，Angelababy將在本月25錄製《奔跑吧》。（圖／翻攝自微博，2017.04.23）