Angelababy回來啦！ 傳將投身錄製《奔跑吧》NOWnews今日新聞 (2017-04-23 10:24)
女星Angelababy（楊穎）日前產下兒子「小海綿」，之後為產後休養以及照顧小孩暫時告別主持節目《奔跑吧》。近日有匿名資深製作人在微博透露，Angelababy將在本月25日回歸，讓不少粉絲都相當期待。
Angelababy日前在《奔跑吧》以影片的方式現身，其中她細心抱著兒子的模樣，散發出濃濃母愛，與平常女漢子的形象完全不同，不少粉絲更是敲碗期待Angelababy能早日重回節目！近日在微博有匿名資深製作人透露，《奔跑吧》將在25日開發布會，為的就是要慶祝Angelababy回歸，更說「發布會完畢，就馬上錄製！」看來粉絲想要看到Angelababy抱著小海綿，在節目一起與大家同樂的畫面已經不遠了！
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