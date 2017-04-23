羅志祥宣布將退出臉書 原因竟讓粉絲大翻白眼NOWnews今日新聞 (2017-04-23 11:35)
「亞洲舞王」羅志祥日前在臉書透露因為遇到一些「突發情況」，而受到很大的打擊與影響，所以宣布將不再使用Facebook，並謝謝粉絲一直以來的陪伴。更於文末宣布退出原因，讓不少粉絲在看完全文後都表示相當傻眼！
羅志祥在臉書先是向粉絲道歉，表示受了一些打擊與影響，更說「不打算玩Facebook了，和大家正式道個別吧！」並淚謝粉絲的支持與鼓勵，坦言「很喜歡看你們給我的留言，還有很喜歡跟你們互動。」羅志祥隨後透露退出原因是「手機沒電！」並調皮笑說「我要去充下電，等下充滿了，我就回來了……」瞬間讓粉絲又好氣又好笑！
不少粉絲在看羅志祥前面的「退出宣言」都相當緊張，而後看到退出原因是「沒電」則猛翻白眼。有網友則笑說：「我好想打你」、「棍子在哪裡？」、「要不要送你行動電源？」
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