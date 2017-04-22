















台灣雜糧都靠進口，進口的"基因改造豆"數量真大，農委會為了鼓勵農民生產雜糧，21號宣布跟食品廠商--義美合作，用契作、比市價還高、來收國產黃豆等五種雜糧，總共600公噸，推廣用本地農產品加工生產。食品安全越來越被重視，但市面上充斥進口的"基改豆"。農糧署宣布，為了鼓勵台灣農民種植豆類等雜糧，將與食品業者義美簽約，採購600公噸雜糧，收購價都高於市價。以黃豆為例，契作價格75元是進口的3倍高，黑豆契作價80元也高於市價的60元，苦茶225元是進口價格的3倍多，紅棗契作採購價275元，也高於市價的200元。==農委會副主委 陳吉仲==基改食品以及它後續的食品加工品是比例非常高我們當然是透過國內的生產完全是非基改的來照顧我們所謂的消費者對非基改食品這樣的一個需求農糧署期待，與食品業契作採購合作，讓業者從商品需求帶動國產雜糧生產，也希望改善台灣稻作超產15%的狀況。目前義美契作收購本土雜糧的比例，大約只有總產量的一成，但具有示範作用，雙方將會視情況再簽約增加。==義美總經理 高志明==改變不了整個大環境的情形但我想我們拋磚引玉只要我們能夠做能夠幫忙農民我想我們會全力以赴去做義美表示，預計到今年年底，再增加到十個品項的契作採購項目，而過去與農委會合作，以國產豆生產的非基改豆奶，銷售成績不錯，可見消費者也很重視原料安全，未來會循類似模式，以純國產原料來製作食品。記者 薛宜家 沈志明 邱福財 台北報導