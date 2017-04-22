鼓勵小農生產 農糧署契作收購國產5雜糧公視 (2017-04-22 00:00)
台灣雜糧都靠進口，進口的"基因改造豆"數量真大，農委會為了鼓勵農民生產雜糧，21號宣布跟食品廠商--義美合作，用契作、比市價還高、來收國產黃豆等五種雜糧，總共600公噸，推廣用本地農產品加工生產。
食品安全越來越被重視，但市面上充斥進口的"基改豆"。農糧署宣布，為了鼓勵台灣農民種植豆類等雜糧，將與食品業者義美簽約，採購600公噸雜糧，收購價都高於市價。
以黃豆為例，契作價格75元是進口的3倍高，黑豆契作價80元也高於市價的60元，苦茶225元是進口價格的3倍多，紅棗契作採購價275元，也高於市價的200元。
==農委會副主委 陳吉仲==
基改食品以及它
後續的食品加工品
是比例非常高
我們當然是透過國內的生產
完全是非基改的
來照顧我們所謂的消費者
對非基改食品這樣的一個需求
農糧署期待，與食品業契作採購合作，讓業者從商品需求帶動國產雜糧生產，也希望改善台灣稻作超產15%的狀況。目前義美契作收購本土雜糧的比例，大約只有總產量的一成，但具有示範作用，雙方將會視情況再簽約增加。
==義美總經理 高志明==
改變不了整個大環境的情形
但我想我們拋磚引玉
只要我們能夠做
能夠幫忙農民
我想我們會全力以赴去做
義美表示，預計到今年年底，再增加到十個品項的契作採購項目，而過去與農委會合作，以國產豆生產的非基改豆奶，銷售成績不錯，可見消費者也很重視原料安全，未來會循類似模式，以純國產原料來製作食品。
記者 薛宜家 沈志明 邱福財 台北報導
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