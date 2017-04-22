















立法院院會21號三讀通過許多重要的法案，其中，醫療法修正案新增，民眾若以公然侮辱或其他非法方法，妨礙醫療業務執行，將處3萬元以上、5萬元以下罰鍰。還通過什麼重要法案，作伙來關心。台北市前議員賴素如涉收賄遭收押，律師要求閱卷，想了解羈押依據被拒絕，最後大法官釋憲認定，相關限制違憲。立法院今天三讀通過"刑事訴訟法修正案"，新增未來被告律師，能在偵查中的羈押審查程序，檢閱相關卷宗，但不能公開相關內容，對羈押中的被告辯護權，以及落實權利平衡，有很大進步。另外立法院21號也三讀通過醫療法修正案，過去經常發生有民眾對醫護人員謾罵的事件，但依法只有暴力、脅迫、恐嚇行為可罰，醫療法修正案，將「公然侮辱」也納入妨礙醫療業務執行的範圍，民眾如果對醫療人員有謾罵行為，可處3萬元到5萬元罰鍰對醫事人員暴力、脅迫、恐嚇，修法後把拘役取消，可直接判刑，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下。此外，立院三讀通過菸酒稅法修正案，每包菸稅由現行規定約10元，提高至約30元，預估一年約可挹注長照233億元。至於平均地權條例修正案，也在今天三讀通過，現行每三年計算一次地價，將改為兩年一次，明訂地價稅調整過多，可申請延期或分期繳納，延期繳納不得超過6個月，分期不得超過1年。台北綜合報導