立院三讀調高菸稅挹注長照 每包菸漲20元公視 (2017-04-22 00:00)
立法院三讀通過菸酒稅法修正案，調高菸稅來挹注長期照顧服務的財源，未來每一包香菸將調漲新台幣20元，預估每年可增加233億元的稅收，施行日期由行政院來決定。
為了挹注長期照顧服務的財源，立法院21號三讀通過菸酒稅法修正案，每公斤的菸稅稅額將由現行的590元，調漲為1590元，換算每包菸的菸稅，將從11.8元，增加到31.8元，未來每包菸將調漲新台幣20元，而這些菸稅將撥入長照法特種基金，預估每年可增加233億元的稅收。
==民眾 張先生==
不合理 你漲太多了啦
我看到最後只有一句話
走私菸很多啦
==民眾 龔先生==
用高價來抑制也是滿好的
從這裡面來抽取去做長照2.0
也是不錯啦
民眾對於調高菸稅的看法不一，董氏基金會則認為，台灣菸稅30年未調，現在每包漲20元，相較於許多國家，仍然偏低，而且調漲菸稅的目的，應該是用於預防青少年吸菸。
==董氏基金會菸害防制中心主任 林清麗==
已開發國家唯一30年
沒有加過菸稅的只有台灣喔
而且現在好不容易加20元
政府又把整個的方向
做了一個很奇怪的誤導
讓大家覺得這個
跟長照有什麼關係
它本來就是兩回事
林清麗指出，政府為了長照漲菸稅，扭曲了調漲菸稅目的，還是希望政府能夠重視菸害防制政策的落實。
記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導
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