















立法院三讀通過菸酒稅法修正案，調高菸稅來挹注長期照顧服務的財源，未來每一包香菸將調漲新台幣20元，預估每年可增加233億元的稅收，施行日期由行政院來決定。為了挹注長期照顧服務的財源，立法院21號三讀通過菸酒稅法修正案，每公斤的菸稅稅額將由現行的590元，調漲為1590元，換算每包菸的菸稅，將從11.8元，增加到31.8元，未來每包菸將調漲新台幣20元，而這些菸稅將撥入長照法特種基金，預估每年可增加233億元的稅收。==民眾 張先生==不合理 你漲太多了啦我看到最後只有一句話走私菸很多啦==民眾 龔先生==用高價來抑制也是滿好的從這裡面來抽取去做長照2.0也是不錯啦民眾對於調高菸稅的看法不一，董氏基金會則認為，台灣菸稅30年未調，現在每包漲20元，相較於許多國家，仍然偏低，而且調漲菸稅的目的，應該是用於預防青少年吸菸。==董氏基金會菸害防制中心主任 林清麗==已開發國家唯一30年沒有加過菸稅的只有台灣喔而且現在好不容易加20元政府又把整個的方向做了一個很奇怪的誤導讓大家覺得這個跟長照有什麼關係它本來就是兩回事林清麗指出，政府為了長照漲菸稅，扭曲了調漲菸稅目的，還是希望政府能夠重視菸害防制政策的落實。記者 郭采彥 郭俊麟 台北報導