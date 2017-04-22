彰化雞蛋戴奧辛超標1倍 新北.桃.苗有進貨公視 (2017-04-22 00:00)
台灣出現雞蛋被驗出戴奧辛的第一例，苗栗縣一家批發行的雞蛋，戴奧辛超標一倍，食藥署清查，包括新北市、桃園市、苗栗縣，有四家下游廠商，雞蛋都來自同一家有問題的蛋行「王功蛋行」，目前已經封存6千2百多公斤的雞蛋，也針對三家蛋雞場進行採樣，來釐清汙染來源。
彰化縣稽查人員把一籃籃的雞蛋全部貼上封條，就怕民眾吃到有問題的蛋，桃園市衛生局也在第一時間前往有問題的蛋行進行封存，因為這些雞蛋都來自於彰化的王功蛋行，而他們的雞蛋被驗出戴奧辛超標一倍。
==彰化農業處畜產科長 殷世栓==
針對這三家蛋雞場的
蛋雞跟雞蛋做移動管制
在檢驗報告還沒有出來之前
我們不會讓蛋雞和雞蛋
流出市面上來販售
食藥署繼續往上追查，發現王功蛋行的雞蛋，都是彰化芳苑的駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場供應，稽查人員也隨即前往採集相關檢體，做進一步的檢驗，不過王功蛋行負責人表示，政府無預警直接上門封存雞蛋，讓他無法接受。
==彰化王功蛋行負責人==
彰化芳苑這邊空氣汙染也很嚴重啦
工業汙染也很嚴重
到底是什麼環節出了問題
真的是有待去釐清
而不是這樣子一報
就馬上就說什麼
彰化芳苑的雞蛋怎樣怎樣
這樣子對我們這邊
或是雞蛋的業者
這樣來說真的是傷害滿大的
王功蛋行負責人認為，食藥署二、三月間就已經驗出戴奧辛，但沒通知，還拖到四月底才有動作，而抽驗出戴奧辛的批發行也認為，政府的源頭管理有問題。
==批發行老闆 張先生==
因為你檢驗出這種東西
你政府源頭就要管理了啊
怎麼會到我們這
最末端販賣點以後
才來驗出說有這東西嘞
對不對 那你政府所謂源頭管理
是管理什麼東西
食藥署查出彰化三家可能有問題的蛋雞場，僅供應給彰化王功蛋行，王功蛋行再供應給新北市、桃園市、苗栗縣共4家下游廠商，目前已經預防性下架共6242公斤的雞蛋，將進一步釐清包括水源、空氣、土壤和飼料，到底哪一個環節出問題。
邱植培 彭煥群 彰化報導
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