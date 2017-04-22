















台灣出現雞蛋被驗出戴奧辛的第一例，苗栗縣一家批發行的雞蛋，戴奧辛超標一倍，食藥署清查，包括新北市、桃園市、苗栗縣，有四家下游廠商，雞蛋都來自同一家有問題的蛋行「王功蛋行」，目前已經封存6千2百多公斤的雞蛋，也針對三家蛋雞場進行採樣，來釐清汙染來源。彰化縣稽查人員把一籃籃的雞蛋全部貼上封條，就怕民眾吃到有問題的蛋，桃園市衛生局也在第一時間前往有問題的蛋行進行封存，因為這些雞蛋都來自於彰化的王功蛋行，而他們的雞蛋被驗出戴奧辛超標一倍。==彰化農業處畜產科長 殷世栓==針對這三家蛋雞場的蛋雞跟雞蛋做移動管制在檢驗報告還沒有出來之前我們不會讓蛋雞和雞蛋流出市面上來販售食藥署繼續往上追查，發現王功蛋行的雞蛋，都是彰化芳苑的駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場供應，稽查人員也隨即前往採集相關檢體，做進一步的檢驗，不過王功蛋行負責人表示，政府無預警直接上門封存雞蛋，讓他無法接受。==彰化王功蛋行負責人==彰化芳苑這邊空氣汙染也很嚴重啦工業汙染也很嚴重到底是什麼環節出了問題真的是有待去釐清而不是這樣子一報就馬上就說什麼彰化芳苑的雞蛋怎樣怎樣這樣子對我們這邊或是雞蛋的業者這樣來說真的是傷害滿大的王功蛋行負責人認為，食藥署二、三月間就已經驗出戴奧辛，但沒通知，還拖到四月底才有動作，而抽驗出戴奧辛的批發行也認為，政府的源頭管理有問題。==批發行老闆 張先生==因為你檢驗出這種東西你政府源頭就要管理了啊怎麼會到我們這最末端販賣點以後才來驗出說有這東西嘞對不對 那你政府所謂源頭管理是管理什麼東西食藥署查出彰化三家可能有問題的蛋雞場，僅供應給彰化王功蛋行，王功蛋行再供應給新北市、桃園市、苗栗縣共4家下游廠商，目前已經預防性下架共6242公斤的雞蛋，將進一步釐清包括水源、空氣、土壤和飼料，到底哪一個環節出問題。邱植培 彭煥群 彰化報導