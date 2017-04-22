環保署統計，台灣每一年，平均用180億個「塑膠袋」，算起來，每一人一天，用兩個以上，新北市和家樂福、愛買等4大賣場合作，從5月份開始試辦，不要賣塑膠袋，希望減少使用。



到大賣場採買，很多民眾會加價買個「購物袋」，把商品裝好裝滿。不過從5月1號開始，新北市的家樂福、愛買等4大賣場，將配合環保局，試辦不再販售購物用的塑膠袋，來減少使用量。



==民眾==

有時候可能 我們出門的時候

東西比較大一點

可是家裡沒有那麼剛好的袋子 對

所以 其實(政策)還是好的啦

當然 希望大家能夠少用一點塑膠袋



==民眾==

我們就是用它(賣場)

這裡的箱子 比較環保

以環保來講 它(政策)是好的

但是要有正確 就是

願意執行長久的(政策) 才有效果



有民眾已經改用賣場提供的各尺寸「紙箱」來打包商品，還有人把袋子重複使用。但要是臨時購物，沒有自備購物袋也不用擔心，賣場還有這個選擇。



==家樂福全國公關經理 何默真==

我們在新北 跟台北市

都同時有這個環保袋的部分

那這個環保二次袋

我們是希望民眾

他在賣場買完東西

他用的是一個本來在家裡就可以

做垃圾袋的這種兩用袋先裝

裝了以後回到家

它可以成為你隨袋徵收的垃圾袋



==新北市環保局循環資源科長 孫忠偉==

我們重視海洋的這個議題

還有 另外一個就是希望

能夠讓民眾早一點 來適應

未來一些法令的一個改變

可以從店裡面來取用

這些 回收的購物袋



新北市環保局說明，歷年來淨灘活動，蒐集到的廢棄物數量，塑膠袋就是冠軍，而全台平均每年用掉180億個塑膠袋，數量是歐洲國家4倍，才會決定從賣場購物袋著手。至於賣場內，蔬果、生鮮食品用的塑膠袋，目前不在禁用範圍。



記者 曹晏郡 沈志明 台北報導