新北市大賣場 5/1起不賣購物塑膠袋公視 (2017-04-22 00:00)
環保署統計，台灣每一年，平均用180億個「塑膠袋」，算起來，每一人一天，用兩個以上，新北市和家樂福、愛買等4大賣場合作，從5月份開始試辦，不要賣塑膠袋，希望減少使用。
到大賣場採買，很多民眾會加價買個「購物袋」，把商品裝好裝滿。不過從5月1號開始，新北市的家樂福、愛買等4大賣場，將配合環保局，試辦不再販售購物用的塑膠袋，來減少使用量。
==民眾==
有時候可能 我們出門的時候
東西比較大一點
可是家裡沒有那麼剛好的袋子 對
所以 其實(政策)還是好的啦
當然 希望大家能夠少用一點塑膠袋
==民眾==
我們就是用它(賣場)
這裡的箱子 比較環保
以環保來講 它(政策)是好的
但是要有正確 就是
願意執行長久的(政策) 才有效果
有民眾已經改用賣場提供的各尺寸「紙箱」來打包商品，還有人把袋子重複使用。但要是臨時購物，沒有自備購物袋也不用擔心，賣場還有這個選擇。
==家樂福全國公關經理 何默真==
我們在新北 跟台北市
都同時有這個環保袋的部分
那這個環保二次袋
我們是希望民眾
他在賣場買完東西
他用的是一個本來在家裡就可以
做垃圾袋的這種兩用袋先裝
裝了以後回到家
它可以成為你隨袋徵收的垃圾袋
==新北市環保局循環資源科長 孫忠偉==
我們重視海洋的這個議題
還有 另外一個就是希望
能夠讓民眾早一點 來適應
未來一些法令的一個改變
可以從店裡面來取用
這些 回收的購物袋
新北市環保局說明，歷年來淨灘活動，蒐集到的廢棄物數量，塑膠袋就是冠軍，而全台平均每年用掉180億個塑膠袋，數量是歐洲國家4倍，才會決定從賣場購物袋著手。至於賣場內，蔬果、生鮮食品用的塑膠袋，目前不在禁用範圍。
記者 曹晏郡 沈志明 台北報導
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