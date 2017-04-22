台灣出現雞蛋被驗出戴奧辛的第一例，食藥署清查發現，有問題的雞蛋，都來自彰化的一家蛋行，已經封存6千7百多公斤的雞蛋，也針對蛋雞場採樣，要釐清汙染來源。



桃園市衛生局稽查人員，要求店家將問題雞蛋下架回收，新北市、苗栗縣也在第一時間，前往相關販售地點進行稽查，並且進行預防性下架，就怕民眾吃到有問題的蛋！不過被抽驗出戴奧辛的蛋行痛批，政府源頭管理有問題。



==合成批發行老闆 張先生==

因為你檢驗出這種東西

你政府源頭就要管理了啊

怎麼會到我們這

最末端販賣點以後

才來驗出說有這東西 對不對

那你政府所謂的源頭管理

是管理什麼東西



食藥署追查發現，有問題的雞蛋是彰化芳苑的駿億、鴻彰及財源這3家蛋雞場所產出，他們的雞蛋全都供應給大盤王功蛋行，王功蛋行再供應給下游四家廠商，不過食藥署這次的做法，令相關業者相當不滿。



==王功蛋行負責人==

烏龍搞太大啦 沒有立即性的下去

比方說當查驗到就下去追查

如果是真的 最起碼

你可以阻斷這段時間的

那些 有問題的雞蛋流入市面



==財源蛋雞場負責人==

沒辦法啊 擔心也沒用

最主要是要清白



戴奧辛的汙染源從何而來？財源蛋雞場的負責人表示，他的蛋雞都飼養在二樓雞舍，不太可能出問題，到底是空氣、水源還是飼料出問題，希望政府查清楚。



==彰化縣環保局長 江培根==

排除周邊有戴奧辛的排放源

所以昨天採樣的對象

只有針對這個 空氣以及飲用水

另外由農業單位

去做飼料的採樣

釐清是不是 也有可能是

是不是有飼料被 摻了不該摻東西



食藥署目前除了要求新北市、桃園市、苗栗縣四家廠商將問題蛋下架，也持續追查下游業者，是否還有餐飲業、學校或機關，也用了問題雞蛋，而再次複驗檢測戴奧辛，結果最快下週五出爐。



邱植培 彭煥群 綜合報導