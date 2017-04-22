















根據環保署統計，台灣每年平均會用掉180億個塑膠袋，等於每人每天平均使用兩個以上，更成為每回淨灘活動廢棄物數量的冠軍。因此新北市和家樂福、愛買等4大賣場合作，將從5月份開始試辦不再販售購物塑膠袋，希望減少用量。到大賣場採買，很多民眾會加價買個「購物袋」，把商品裝好裝滿。不過從5月1號開始，新北市的家樂福、愛買等4大賣場，將配合環保局，試辦不再販售購物用的塑膠袋，來減少使用量。==民眾==有時候可能 我們出門的時候東西比較大一點可是家裡沒有那麼剛好的袋子所以 其實(政策)還是好的啦當然 希望大家能夠少用一點塑膠袋==民眾==我們就是用它(賣場)這裡的箱子 比較環保以環保來講 它(政策)是好的但是要有正確 就是願意執行長久的(政策)才有效果有民眾已經改用賣場提供的各尺寸「紙箱」來打包商品，還有人把袋子重複使用。但要是臨時購物，沒有自備購物袋也不用擔心，賣場還有這個選擇。==家樂福全國公關經理 何默真==我們在新北 跟台北市都同時有這個環保袋的部分那這個環保二次袋我們是希望民眾他在賣場買完東西他用的是一個本來在家裡就可以做垃圾袋的這種兩用袋先裝裝了以後回到家它可以成為你隨袋徵收的垃圾袋==新北市環保局 循環資源科長 孫忠偉==我們重視海洋的這個議題還有 另外一個就是希望能夠讓民眾早一點來適應未來一些法令的一個改變可以從店裡面來取用這些回收的購物袋新北市環保局說明，歷年來淨灘活動，蒐集到的廢棄物數量，塑膠袋就是冠軍，而全台平均每年用掉180億個塑膠袋，數量是歐洲國家4倍，才會決定從賣場購物袋著手。至於賣場內，蔬果、生鮮食品用的塑膠袋，目前不在禁用範圍。記者 曹晏郡 沈志明 台北報導