雞蛋驗戴奧辛超標1倍 新北.桃.苗有進貨公視 (2017-04-22 00:00)
台灣出現雞蛋被驗出「戴奧辛」的首例，是苗栗縣一家批發行的雞蛋，被驗出超標1倍。食藥署清查，包括新北市、桃園市、苗栗縣共四家下游廠商，雞蛋都來自有問題的上游蛋行「王功蛋行」，目前已經封存6785公斤雞蛋。而在彰化供應雞蛋的三家蛋雞場，也進行採樣，來釐清汙染源。目前教育部展開調查，發現有1所國中在上個月曾誤食大約1周，這個月已經沒有使用。
桃園市衛生局稽查人員，要求店家將問題雞蛋下架回收，新北市、苗栗縣也在第一時間，前往相關販售地點進行稽查，並且進行預防性下架，就怕民眾吃到有問題的蛋！不過被抽驗出戴奧辛的蛋行痛批，政府源頭管理有問題。
==合成批發行老闆 張先生==
因為你檢驗出這種東西
你政府源頭就要管理了啊
怎麼會到我們這
最末端販賣點以後
才來驗出說有這東西 對不對
那你政府所謂源頭管理
是管理什麼東西
食藥署追查發現，有問題的雞蛋是彰化芳苑的駿億、鴻彰及財源這3家蛋雞場所產出，他們的雞蛋全都供應給大盤王功蛋行，王功蛋行再供應給下游四家廠商，不過食藥署這次的做法，令相關業者相當不滿。
==王功蛋行負責人==
烏龍搞太大啦
沒有立即性的下去
比方說當查驗到就下去追查
如果是真的 最起碼
你可以阻斷這段時間的那些
有問題的雞蛋流入市面
==財源蛋雞場負責人==
沒辦法啊 擔心也沒有用
最主要是要清白
戴奧辛的汙染源從何而來？財源蛋雞場的負責人表示，他的蛋雞都飼養在二樓雞舍，不太可能出問題，到底是空氣、水源還是飼料出問題，希望政府查清楚。
==彰化縣環保局長 江培根==
排除周邊有戴奧辛的排放源
所以昨天採樣的對象
只有針對這個空氣以及飲用水
另外由農業單位
去做飼料的採樣
釐清是不是 也有可能是
有飼料被摻了不該摻的東西
食藥署目前除了要求新北市、桃園市、苗栗縣四家廠商將問題蛋下架，也持續追查下游業者，是否還有餐飲業、學校或機關，也用了問題雞蛋，而再次複驗檢測戴奧辛，結果最快下週五出爐。
邱植培 彭煥群 綜合報導
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