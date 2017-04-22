















台灣出現雞蛋被驗出「戴奧辛」的首例，是苗栗縣一家批發行的雞蛋，被驗出超標1倍。食藥署清查，包括新北市、桃園市、苗栗縣共四家下游廠商，雞蛋都來自有問題的上游蛋行「王功蛋行」，目前已經封存6785公斤雞蛋。而在彰化供應雞蛋的三家蛋雞場，也進行採樣，來釐清汙染源。目前教育部展開調查，發現有1所國中在上個月曾誤食大約1周，這個月已經沒有使用。桃園市衛生局稽查人員，要求店家將問題雞蛋下架回收，新北市、苗栗縣也在第一時間，前往相關販售地點進行稽查，並且進行預防性下架，就怕民眾吃到有問題的蛋！不過被抽驗出戴奧辛的蛋行痛批，政府源頭管理有問題。==合成批發行老闆 張先生==因為你檢驗出這種東西你政府源頭就要管理了啊怎麼會到我們這最末端販賣點以後才來驗出說有這東西 對不對那你政府所謂源頭管理是管理什麼東西食藥署追查發現，有問題的雞蛋是彰化芳苑的駿億、鴻彰及財源這3家蛋雞場所產出，他們的雞蛋全都供應給大盤王功蛋行，王功蛋行再供應給下游四家廠商，不過食藥署這次的做法，令相關業者相當不滿。==王功蛋行負責人==烏龍搞太大啦沒有立即性的下去比方說當查驗到就下去追查如果是真的 最起碼你可以阻斷這段時間的那些有問題的雞蛋流入市面==財源蛋雞場負責人==沒辦法啊 擔心也沒有用最主要是要清白戴奧辛的汙染源從何而來？財源蛋雞場的負責人表示，他的蛋雞都飼養在二樓雞舍，不太可能出問題，到底是空氣、水源還是飼料出問題，希望政府查清楚。==彰化縣環保局長 江培根==排除周邊有戴奧辛的排放源所以昨天採樣的對象只有針對這個空氣以及飲用水另外由農業單位去做飼料的採樣釐清是不是 也有可能是有飼料被摻了不該摻的東西食藥署目前除了要求新北市、桃園市、苗栗縣四家廠商將問題蛋下架，也持續追查下游業者，是否還有餐飲業、學校或機關，也用了問題雞蛋，而再次複驗檢測戴奧辛，結果最快下週五出爐。邱植培 彭煥群 綜合報導