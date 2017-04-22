被譽為「夢幻逸品」的頂級戶外品牌Arc’teryx(始祖鳥)，全台首間旗艦門市開幕，打造三層樓、近75坪的寬敞空間，開幕當天更邀請擁有豐富登山攀岩經驗的好手李美涼，分享海外遠征冰川的冒險故事；身為山岳探險與旅遊攝影玩家的崔祖錫，更用一張張讓人驚嘆的照片帶領大家神遊在山林美景間。

品牌大使李美涼擁有多次海外遠征經驗，是台灣攀登經驗最豐富的女性之一。擅長於高山攀登、海外遠征、冰雪地技術與攀岩的李美涼以自身經驗分享特殊的攀登經驗：「今年四月初前往日本富士山時遇到雪崩，整個人被流雪沖走一小段，幸好不是大規模雪崩，但還是令人印象深刻。也曾經在五千公尺的山區露宿、挖雪洞過夜，十分享受於探索國內外的各大美麗山徑。而在戶外運動前建議做好充足準備，包含裝備挑選、體能訓練與登山技能和基本知識了解。以裝備為例，建議可挑選高規格的機能布料，且需要兼具穿著舒適和擁有專業細節的裝備。」

身為山岳探險與旅遊攝影玩家的崔祖錫，擅長於中級山探勘、深度旅遊、海外登山健行與風景攝影等，崔祖錫提及：「近年來戶外運動興盛，且登山觸及的年齡十分廣泛。在網路發達的世代，一般民眾可透過網路獲得許多登山運動相關資訊，但登山是一個實證，要親身體驗才能領略箇中奧妙。例如體能好的人若不知道野外求生技巧亦是十分危險，因此建議初學者不要掉以輕心，選擇和有經驗的人團體行動會較為安全。」