大福彩開獎中央社 (2017-04-22 20:52)
（中央社台北22日電）第1060032期大福彩今晚開獎，中獎號碼為01、23、26、27、29、35、37，特別號為25。
實際中獎獎號以台彩公布為準。1060422
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