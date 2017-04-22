股市始終未破萬點 鄭貞茂：進場報酬高中央社 (2017-04-22 20:20)
（中央社記者陳政偉台北2017年4月22日電）股市近期直逼萬點又滑落，金管會副主委鄭貞茂今天表示，台股殖利率報酬表現名列前茅，不到萬點意味著報酬的殖利率相對比較高，對於還沒進場的人，是可以進場的價位。
台灣證券交易所、中華民國證券商業同業公會、中華民國證券櫃檯買賣中心等今天共同舉辦「發現台股投資價值宣導講座」，鄭貞茂出席致詞。
鄭貞茂表示，台股的報酬表現在全球股市中名列前茅，近日股市在9600到9900點徘徊，意味著報酬的殖利率相對比較高；大家都希望股市漲，但對於還沒進場的人，是可以進場的價位。
不過，他說，投資人還是要做點功課，畢竟這是個風險自負的地方。
鄭貞茂指出，看到論壇現場各年齡層的朋友都有，跟過去參加的研討會，大部分都是年紀比他大的人很不同，股市開始有接班人出現，是未來股市的投資主力。
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