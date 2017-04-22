（中央社記者韋樞台北22日電）大巨蛋遭北市府停工將屆滿2年，遠雄企業團董事長趙藤雄表示，他將於5月初舉辦說明會讓大眾了解始末；北市府擁公權力還違法，從頭到尾無一句真話，操弄民粹，台北市會完蛋。



趙藤雄今天下午出席「遠雄全國聯合銷售中心」開幕儀式後告訴媒體，大巨蛋遭台北市長柯文哲下令停工將屆滿2年，遠雄企業團會在5月初舉辦說明會，讓大眾了解大巨蛋事件始末。



趙藤雄表示，遠雄沒有時間和生命虛耗，北市府擁有的公權力已經夠大，結果卻從頭到尾違法，沒有一句真話，還可以不斷罵 2年，北市府不該停工時停工，這樣下去台北市會完蛋，被柯文哲玩完了，他不能接受用民粹操弄整個事件。



雖然大巨蛋的僵局未解，但趙藤雄談起遠雄的本業房屋銷售時卻顯得心情好得多。他指出，今年原本訂下1天銷售1億元的目標，目前已經超標；今年遠雄將在新北市林口區機場捷運A7站附近和新莊區推大案，總銷金額合計達新台幣300億元。



另外，遠雄在台中市清水區推出的預售案，由於每坪僅1字頭，總共189戶，在未做廣告下， 2個月全部售盡，預計 7月起再打廣告推出新一期建案。



趙藤雄指出，過去遠雄的產品大都走中高價，但近年房市都以自住客為主，低總價、低單價的產品較受歡迎，遠雄未來要補足中低價產品的缺口，並且加強服務，滿足客戶的需求 。



至於其他縣市的推案，趙藤雄說，即使是澎湖、金門等離島，只要有適合開發的土地，遠雄也會考量，目前才簽了基隆市的一塊合建案；過去曾有其他企業找上遠雄合作賭場案，但遠雄絕對不會觸碰賭場的興建案。



遠雄房地產與汐止iFG遠雄廣場首創遠雄集團跨產業的銷售模式，串聯iFG「ONE STEP SHOPPING」與遠雄二代宅一條龍服務兩大理念，於「iFG遠雄廣場」3樓打造首座「遠雄全國聯合銷售中心」。在這個銷售中心內可以一次了解遠雄在全國所有推案，並掌握各地區置產投資的最新動向，同時集結眾多家電、衛浴設備、建材傢俱等連鎖品牌進駐，為消費者提供居家生活品味更完美演繹。1060422