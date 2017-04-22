台商領袖研習營 二代接班成熱門議題中央社 (2017-04-22 19:33)
（中央社記者劉得倉曼谷2017年4月22日專電）經濟部投資業務處和亞洲台商總會青商會首度移師海外，在泰國曼谷舉辦台商領袖研習營，提供新創事業、財稅專業和理念傳承等現況分析策略外，二代接班也成為熱門議題。
根據調查資料顯示，不論是國內股票上市上櫃公司或海外台商，仍有超過6成企業負責人已年逾60歲，正面臨準備退居二線，由第二代接班或面臨交棒問題，特別是台灣又以中小企業為主，二代接班有著許多令人憂心的情況。
KPMG安侯建業稅務投資部協理陳信賢表示，外界都以為二代接班是稅務相關問題，才請教專家協助，在他的實務經驗中卻顯示，稅務只是一小部分，單單公平分配的理想和現行的法令，就會與企業負責人指定接班人的理念相衝突。
陳信賢說，這種情況在台灣經常發生，還不乏一些知名企業，在家族企業討論到接班問題時，應採取雙向溝通和開誠布公方式，而不只是創業者或負責人想法的貫徹，此時由外部專家來進行議題引導和介入協調，會讓接班議題順利展開。
亞洲台商總會青商會長吳國本表示，這是第3次舉辦台商領袖營活動，也是首度移師到泰國曼谷來舉辦，除響應政府的新南向政策外，也邀請到台灣新創事業團隊和專業財稅團隊，以及標竿企業負責人來分享經驗與實務，希望將台灣新創優勢和東協的產業相結合，媒合更多產業結盟創造商機。
包括新加坡、越南、馬來西亞和泰國等企業經理人和企業二代，及台灣青創團隊合計約140多人，藉由兩天專題演講和小組討論，及經驗分享等，創造企業永續經營目標。
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