6,785公斤問題雞蛋 預防性下架中央廣播電台 (2017-04-22 17:54)
台灣首次驗出市售雞蛋有過量戴奧辛，衛福部食藥署22日發布新聞稿指出，已要求駿億、鴻彰及財源3家蛋雞場生產的雞蛋及其下游4家盤商所有的涉疑雞蛋，必須在22日下午3時前完成預防性下架，截至22日下午5時止，衛生單位累計出動108人次，清查621家次，下架雞蛋約6,785公斤。
食藥署表示，會持續加強市售蛋品清查，並再次呼籲業者，如仍持續使用3家蛋雞場及其下游4家盤商所有的涉疑雞蛋仍未下架之業者，將依食品安全衛生管理法第47條規定處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
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