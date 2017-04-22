屏東大學管理學院ACCSB實地審查於4/20舉行



(中央社訊息服務20170422 18:04:46)華文商管學院認證(ACCSB, Accreditation of Chinese Collegiate School of Business) 自104年6月收到「國立屏東大學管理學院」申請認證至今，經歷過兩次顧問輔導及三次書面審查，於今年4月20日進入實地審查階段。該院「ACCSB認證專案小組」由德明財經科技大學徐守德校長擔任召集人，另有南華大學吳萬益副校長(前文化大學校長)、成功大學工業與資訊管理學系林清河講座教授(前成功大學教務長)、政治大學地政學系林左裕教授(兼政治大學總務長)、東海大學餐旅管理學系容繼業講座教授(前高雄餐旅大學校長)、中央大學經濟學系邱俊榮教授(兼台灣經濟研究院副院長)以及ACCSB認證中心周逸衡執行長(前中山大學副校長)共七位資深教授共同組成；4月20日齊赴屏東市對各系給予專業評估及指導。



國立屏東大學管理學院包含：企業管理學系、國際貿易學系、行銷與流通管理學系、商業自動化與管理學系、財務金融學系、會計學系、不動產經營學系、休閒事業經營學系等八系一同申請ACCSB認證，從申請認證開始便由顧問教授委員針對其學院及各系之教育目標、定位、課程、師資及畢業生核心能力檢核機制等給予建議並逐步調整，至實地審查時委員已能看到學院申請認證後的明顯進步。



在長達10小時的實地審查中，各系除針對書面審查中委員之建議與提問作簡報回應之外，也備齊紙本資料(會議紀錄、老師學術研究與產學績效等)供委員現場檢閱，並由曾紀幸院長領隊進行教學訪視及參觀教學設施。各委員也透過與教師、學生及行政人員的訪談，深入了解師生參與各學制教育目標與核心能力訂定的情形、正式與非正式課程規劃背後的意涵、以及對各系尚需改進之建議。屏東大學劉英偉副校長及林曉雯副校長也在座談中表示願意將追蹤事項提至校務發展委員會及行政會議中列管，在制度與資源上全力支持學院對ACCSB所提建議的各項改善措施。最後的總結會議中，委員們綜合各系書面審查及實地審查中的問題提出具體建議，期待國立屏東大學管理學院未來能精益求精、持續提升教育品質，培育出符合專業要求的管理人才。



訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/212179.aspx