2017年CGM全國和平足球大賽，爭取和平冠冕 台港日韓四國競技，創台灣業餘足球賽紀錄



(中央社訊息服務20170422 17:39:47)台灣持續好久的高溫周末突然轉涼，久旱的甘霖象徵著台灣乾枯的足球文化，再次注入源源不絕的新力量！集結台灣一群民間推動足球的團體，CGM台灣基督教福音宣教會足球聯盟主辦，獵豹福音足球俱樂部、北市歡樂足球協會協辦，結合台灣、香港、日本、韓國共同舉辦跨國足球嘉年華會，今天比賽開幕眾星雲集，包含台灣足球代表隊黑田和生教練、渡邊技術總監、日本特奧會盲人足球總教練Tomohito先生…等。黑田和生教練表示：台灣的足球文化不興盛，但是看到CGM足球聯盟舉辦的比賽非常感動，他們發展足球10幾年，而且培養年輕人從小喜歡足球，倡導和平足球的精神讓人非常肯定。



CGM台灣基督教福音宣教會足球聯盟，自2001年推動至今已經十幾年，本屆「CGM全國和平足球大賽」報名隊伍共有男子團體19隊、女子團體9隊，創造台灣成人足球單一聯盟最多隊伍的紀錄，並且就連台灣代表隊在國際賽事中都很難碰頭的日本、韓國強勁對手，透過CGM台灣基督教福音宣教會足球聯盟，都可以時常切磋球技、以球會友，CGM足球聯盟隊長楊俊彥表示：「創辦CGM的鄭明析總裁曾說過，足球是世界上最多人喜愛的運動，世界各國的和平，必須要用共同的文化來達成，所以CGM足球聯盟提倡和平足球，不是為了勝負而踢球，而是為了彼此的和平」。



打破台灣是足球沙漠的刻版印象，透過CGM舉辦的全國和平足球大賽，成功達成足球外交，讓台灣與國際接軌，用世界的足球語言彼此交流。為了帶動台灣的足球風氣，每年的比賽就像是嘉年華會一般，讓在場邊看球的民眾與啦啦隊也有許多精采的活動，像是足球闖關、彩繪、園遊會攤位…等，讓大人小孩都玩得不亦樂乎，由於民眾的熱情也反映到天氣，到了下午雨勢也停止，讓美好的足球交流畫下完美的句點。



訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會



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