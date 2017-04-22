作者：洪嘉鎂

智慧型手機普及化之後，人手一機是再平常不過的事情，但是由於生活越來越依賴手機，因此資安問題更顯得重要許多，如果你有下面這三個壞習慣，可是會讓你很容易暴露在資訊外流的風險當中。

連接免費WiFi

說到最容易出現的壞習慣，莫過於連結免費WiFi，雖然很多人會覺得自己不需要這麼多的網路流量，而依賴免費WiFi進行手機上網。但是免費WiFi大多都沒有安全設定，因此有心人士可以很容易透過免費WiFi進到使用者的手機中，這會造成手機的一些重要資訊外流。

如果有使用手機進行行動支付或是金融交易的人，使用免費WiFi上網更會提高個人金融資料及重要密碼外流的情形，因此出門在外還是少連免費WiFi吧！除非你不擔心你的登入資料外流。

不設定密碼

雖然大家都知道設定密碼很重要，但對於一些人來說要記憶密碼卻是一件苦差事，因此就會有手機都不設定密碼的情形發生。不過這可是一個很危險的壞習慣，因為我們的手機通常都會與社群媒體及電子信箱連接。

萬一手機遺失，有心人士可以很輕易地使用手機，竊取使用者的重要資訊，並且更改使用密碼，為了避免這些問題發生，還是乖乖將手機設定一組密碼吧！

不回復原廠設定

這可能是大家最容易忽略的部分，由於手機的推陳出新的速度過快，換手機就跟換衣服一樣顯得自然許多，被汰換的手機除了少數不太能用而直接被淘汰之外，大部分的人還是會選擇將手機販售給舊機回收業者，或是自己上網進行二手機的交易。

如果在交易或丟棄之前，沒有將手機設定原廠回復，這可是會讓陌生人看到你所存取的照片及個人資料，就算手動一一刪除都不會是維護自己資訊的最好辦法，選擇回復原廠設定可以大大降低個人資訊外流的可能。

首圖來源：Pixabay