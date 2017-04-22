「再現真實」陳孟和先生追思紀念會



(中央社訊息服務20170422 14:29:58)1950年代白色恐怖受難者之一，陳孟和先生於106年1月24日辭世，在辭世屆滿百日之際，人權館特別規劃舉辦陳孟和前輩追思紀念會，感念陳前輩這些年無私無悔的付出。



陳前輩22歲就讀師範大學美術系時，因被控涉「中共臺灣省工作委員會學術委員會」叛亂案，1952年8月被判刑15年後，9月隨即被送到綠島集中營「臺灣省保安司令部新生訓導處」服刑，直到1967年1月2日離開綠島。他的苦難見證了所有臺灣人在戒嚴時期的痛苦折磨。



陳前輩出獄後從綠島夾藏大量珍貴老照片回臺灣，除見證白色恐怖的人權歷史外，更重要的是，憑藉令人嘆服的記憶、美術專長及體力，根據昔日舊照片，推估空間量度，開始全心全力投入重建白色恐怖消失的歷史場景。這如同陳前輩所說：「能活多久不知道，但是不會太長，剩下的生命，應該貢獻於……要把這一段被掩埋的歷史，要把它用什麼方式留下來，留給下一代，知道臺灣曾經有過那樣的歷史。」



文化部鄭麗君部長親自出席追思紀念活動，向陳前輩的家屬致意。人權館表示，感謝陳前輩長期投入指導人權館綠島及景美人權文化園區的整體規劃，使已消失的幾座不義遺址，如「新生訓導處」、「青島東路3號營區」、「保安司令部情報處押房」（東本願寺）等等，得以一座座再現，更讓重現的場景成為難友們共同的記憶象徵。陳前輩付出的心血與貢獻將讓後人永遠感念在心，我們將銘記他生前「人權博物館正式的成立」的夢想，努力來完成，讓歷史的真相一代接一代傳承下去。



今日的追思紀念會，與會來賓穿越時光隧道，聆聽由陳孟和前輩與綠島「新生」難友代表蔡焜霖、楊國宇共同演唱生前喜愛的〈千ソ風之歌〉，另陳孟和前輩真實故事的繪本《希望小提琴》裡數次提到了星星，今日也特別將〈小星星〉融入紀念會中，由蔡焜霖前輩帶領參與青年體驗營的青年學子們演唱，唱出在綠島苦難生活中支撐著他們，微小卻明亮的希望，藉由青年學子們的參與，讓陳前輩的生命故事與精神能傳承並落實人權教育向下紮根的理念。



另外，受難者吳逸民的女兒聲樂家吳文慧老師，演唱由受難者葉雪淳作曲、陳孟和作詞的〈三峰岩〉更別具意義；除此之外，受難者林恩魁醫師的長女林美里女士特別在洛杉磯錄製一段追憶辭來紀念陳前輩，影片中她說到：「先父林恩魁在綠島曾經細心醫療好被攝影機鎂光燈泡灼傷臉面的孟和長輩，是他感銘在心的往事。在2014年的我們第一次的會面中，他說到，當年是自在蹦跳的小女孩美里，使他感情上得以再與監獄島外面的世界聯繫上，因而喚回他求生的信心。因此，結婚之後，給自己的大女兒取名「美里」，以資紀念。」



陳前輩生前念茲在茲：「要重建被抹滅的歷史，要先把空間建置起來，有了空間，故事才能填進去詮釋。」人權館近年已陸續完成綠島人權文化園區部份場景復原，以及在景美人權文化園區展出的幾座已消失的不義遺址模型，將持續努力貫徹陳前輩遺志，完成博物館建館任務，提醒年輕學子莫忘前世之苦，攜手守護臺灣得之不易的民主人權。(廣告)



訊息來源：文化部



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